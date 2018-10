E' crisi tra Chiara e Fedez? La Ferragni rompe il silenzio

L'amore ai tempi di Instagram passa anche attraverso un 'like' di troppo o un commento negato. E così in queste ore si è diffusa la notizia di una possibile crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più social del mondo dello spettacolo: i due, infatti, sposati dal primo settembre e genitori del piccolo Leone, non si mostravano insieme da qualche giorno.

A smentire ogni pettegolezzi ci ha pensato oggi la stessa Chiara, che ha replicato a quanti incalzavano lei e il marito sulla questione. "Ma dai, esagerati", ha scritto in risposta al commento preoccupato di un fan. Non solo. Per mettere a tacere ogni dubbio, e in occasione del compleanno di Federico, l'impreditrice digitale gli ha dedicato un dolcissimo post: lo scatto di un abbraccio, pubblicato proprio nella mattinata di oggi e capace di spazzare definitivamente l'ipotesi maretta.