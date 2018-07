Chiara Ferragni e Fedez, un bacio annuncia le pubblicazioni: “Pronti per il 1° settembre”

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 1° settembre 2018 Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, diventeranno i signori Ferragni-Lucia e ufficializzeranno così un’unione che è già tale agli occhi degli milioni di follower fedeli spettatori di un amore travolgente.

Ieri a Rozzano (periferia di Milano) l’influencer e Fedez hanno fatto richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, pratica ovviamente documentata sui rispettivi profili social. “Pronti per la vera cerimonia del 1°settembre”, si legge nella didascalia che mostra il bacio dei futuri sposi, accorti a precisare a scanso di equivoci che ancora non sono marito e moglie e che questa è solo la pubblicazione della data ormai ufficiale.

Chiara Ferragni e Fedez, i dettagli del matrimonio

Intanto fervono i preparativi per quello che si prospetta come un matrimonio fiabesco. Archiviati i festeggiamenti per l’addio al nubilato di Chiara, ogni pensiero adesso è rivolto alla messa a punto della cerimonia che si terrà con rito civile si svolgerà a Palazzo Ducezio, sede del comune di Noto.

Secondo le indiscrezioni, i festeggiamenti dureranno ben 3 giorni: gli invitati si tengano pronti, tocca arrivare allenati...