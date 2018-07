Chiara Ferragni e Fedez: niente regali di nozze, ma donazioni per un fan bisognoso

Chiara Ferragni e Fedez futuri sposi: niente regali di nozze

Il countdown alle nozze dell’anno, quelle tra Fedez e Chiara Ferragni, è iniziato (i due si sposeranno il 1 settembre) e il cantante e la fashion blogger continuano ad aggiornare i loro followers sui preparativi del matrimonio.

In un ultimo video condiviso su Instagram, i futuri sposi hanno raccontato di non avere una normale lista di nozze, di non volere regali dagli invitati, ma di aver pensato ad un progetto solidale che coinvolge direttamente i fan.

Fedez e Chiara Ferragni: i regali andranno ai fan

“Ciao ragazzi come saprete tra poco più di un mese io e Fede ci sposeremo e abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati – ha esordito Chiara Ferragni su Instagram, con alle spalle il futuro sposo Fedez - ma cogliere l’occasione per poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan, quindi non donare ad una onlus, ma donare direttamente ad una causa meritevole di uno di voi”.

“In sostanza – ha proseguito il rapper - abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questa raccolta fondi. Quello che vi chiediamo è di mandare un’email a charity@ferragnez.com e di sottoporci le cause che secondo voi sono meritevoli di un supporto e di un aiuto”.

Dopo le tante critiche ricevute negli ultimi mesi, dopo le accuse di ostentazione del denaro, relative anche all’abbigliamento del piccolo Leone, i Ferragnez mettono a tacere tutti con questa importante iniziativa solidake. I futuri sposi (o forse qualcuno per loro) leggeranno le mail ricevute, selezioneranno chi, secondo loro, ha maggiore bisogno di aiuto e le donazioni ricevute dagli invitati alle nozze andranno direttamente a quella persona.

I fan più agguerriti si ricrederanno? Per ora i commenti sono a favore della coppia con complimenti vari ed applausi virtuali.