Chiara Ferragni e Fedez sono mamma e papà: è nato Leone

Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente genitori.

Il piccolo Leone, primogenito della coppia che con i follower ha condiviso ogni momento della dolce attesa, è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo, con quasi tre settimane d’anticipo rispetto al previsto, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, ospedale in cui aveva partorito anche Beyoncé.

Secondo quanto riportano le prime indiscrezioni, familiari e amici della coppia si trovavano in ospedale al momento del lieto evento.

Tacciono i social dei neogenitori che, stando alle voci, non avrebbero ancora dato l’annuncio per via di un’esclusiva concordata con un famoso settimanale.

Intanto i follower invadono l’ultimo post della blogger con messaggi di auguri per questa nuova famiglia.

E' nato a Los Angeles Leone il figlio di CHIARA FERRAGNI e FEDEZ ma la notizia non è stata divulgata perché sul lieto evento vige unaimportante esclusiva con unsettimanale italiano pagata fior di quattrini.Insomma appena nato e ilpiccolo Leone è già un bravo influencer anche lui! pic.twitter.com/dg5Dl1wGaw — Luciano Verre (@LucianoVerre) 20 marzo 2018







La storia di Chiara Ferragni e Fedez

L’amore tra la blogger più influente del mondo fashion (30 anni) e il rapper milanese (28) è scoccato due anni fa a Milano. Galeotto è stato il brano ‘Vorrei ma non posto’ in cui il cantante citava il papillon di Vuitton del cane della sua futura compagna al quale lei rispose su Instagram con il video che la mostrava intenta a cantare quel brano. Da lì prese il via un corteggiamento concluso con il fidanzamento ufficiale.

L’amore social

Dal momento dell’ufficializzazione della loro relazione, Chiara Ferragni e Fedez - al secolo Federico Leonardo Lucia - hanno condiviso ogni momento della loro vita con i follower attraverso i rispettivi profili social (su Instagram il rapper ne vanta circa 5 milioni, la compagna 12 milioni).

Plateale è stata poi la proposta con cui Fedez ha chiesto la mano della compagna nel giorno del suo trentesimo compleanno durante una tappa del tour ‘Comunisti col Rolex’ all’Arena di Verona.

L’annuncio: "Presto saremo in tre"

Dopo numerosi rumors la coppia ha confermato la gravidanza lo scorso ottobre: “Presto saremo in tre” avevano fatto sapere i due postando la prima ecografia del piccolo a cui da subito è stato scelto il nome di Leone e il nomignolo di ‘baby raviolo’ (‘raviolo’ è termine affettuoso con cui Fedez chiama la fidanzata).

Problemi in gravidanza

A poche settimane dal termine della gravidanza Chiara Ferragni aveva annunciato di essere costretta al riposo assoluto a causa di qualche problema alla placenta. Alla fine le difficoltà sono state superate alla grande e adesso c’è spazio solo per la gioia di ritrovarsi tra le braccia il loro piccolo. Auguri!