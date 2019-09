Regalo da sogno per Chiara Ferragni: la sorpresa di Fedez nell'anniversario di nozze

E’ passato esattamente un anno da quando i social scoppiavano di notizie, foto, storie Instagram che documentavano le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. Un matrimonio che definire mediatico è tutt’ora limitativo quello tra l’imprenditrice digitale italiana più famosa del mondo e il rapper milanese, seguiti per mesi – dai preparativi per la scelta della location siciliana fino al party durato un intero weekend, passando per il volo Alitalia messo a disposizione degli invitati – da un numero vertiginoso di persone a cui fu sufficiente uno smartphone per collegarsi con quel di Noto ed entrare nel vivo dei festeggiamenti brandizzati ‘Ferragnez’.

In queste ore il ricordo di quel sì eterno pronunciato alla fine di toccanti promesse si fa più intenso per la coppia che ha scelto l’incantevole scenario di Portofino per celebrare il primo anniversario di matrimonio. Albergo con vista su uno spettacolare panorama, gita in barca, romantica cena a lume di candela: nel più perfetto stile social, Fedez e Chiara hanno condiviso ogni momento del loro soggiorno celebrativo del primo anno da marito e moglie, compresa la sorpresa di lui… Come nella più romantica scena da film, il cantante le ha presentato un regalo da sogno sotto una cloche, alzando la quale gli occhi azzurri della consorte si sono riempiti di lacrime.

Fedez regala a Chiara Ferragni un anello da sogno

“La notte è finita così. Fedez, grazie per questi meravigliosi 3 anni insieme, un anno come marito come moglie e nostro incredibile figlio. E grazie per avermi sempre fatto sentire speciale”: questo il messaggio scritto da Chiara Ferragni a corredo del video che ha mostrato il momento in cui Fedez le presenta una cloche alla fine di una romantica cena. Cosa conteneva? Non un piatto da gustare, ma un anello con uno splendido brillante ripreso in tutta la sua lucentezza nelle storie Instagram. “Ragazzi che emozione, tanti auguri”, scrivono i fan a cui è concesso di sospirare anche davanti a questi scorci di intimità di coppia, spettacolo a cui assistere da lontano sentendosene un po’ parte.