Ferragnez, un fratellino per Leone e un sorprendente tour dopo le nozze da favola

Mentre l’album di nozze inizia a diventare una raccolta di ricordi favolosi affidata alla memoria dei social, Chiara Ferragni e Fedez già volgono lo sguardo al futuro.

I neo sposi, reduci da una tre giorni di festeggiamenti degni dell’appellativo “royal wedding all’italiana”, hanno già spostato l’attenzione al futuro che li vedrà insieme per sempre, nella vita privata segnata dall’amore promesso davanti a milioni di follower, e anche professionale.

A rivelare i progetti della coppia all’indomani delle nozze è in esclusiva il settimanale Chi che nell’ultimo numero in edicola racconta per immagini il matrimonio dell'anno, un evento che ha sbancato in termini di numeri coinvolgendo milioni di persone grazie ai social.

Ferragnez, dopo le nozze un fratellino per Leone e un sorprendente tour in coppia

Il settimanale ha rivelato che l’influencer cremonese e il rapper milanese starebbero già pensando di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone, nato lo scorso 19 marzo.

Ma grandi le novità arriverebbero anche sul piano artistico, dal momento che la Ferragni potrebbe rendersi protagonista di un campo ancora inesplorato, quello musicale, che di norma è di competenza del marito.

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge che per i due c’è in ballo un contratto per un tour di coppia che li vorrebbe come deejay nelle migliori discoteche del mondo. Al progetto Chiara e Federico starebbero studiando da mesi in gran segreto.

Il sodalizio artistico dei Ferragnez dovrebbe essere lanciato la prossima estate con un singolo musicale che farà ballare i fan e un tour nelle discoteche di tutto il mondo.

Finito il sodalizio con J Ax e Rovazzi, Fedez ha trovato una degna sostituta… Non c’è che dire!