Chiara Ferragni incinta? La frase sospetta di mamma Marina (registrata da Fedez)

Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Non è certo questa la prima volta che il sospetto serpeggia tra i follower dell’influencer, pronti a scorgere tra storie e foto Instagram qualche dettaglio utile per scoprire se la famiglia più social del momento si allargherà nei prossimi mesi. Adesso a scatenare gli ultimi rumors è stata una storia di Fedez che, in vacanza sul lago di Como con tutta la famiglia, ha ripreso il figlio Leone che gioca con Chiara rifiutando i suoi baci. Durante la scena ripresa dal rapper si sente la voce di Marina Di Guardo, mamma dell’influencer, che esclama: “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”. Una battuta che cela la remota speranza di una sorellina per il primogenito o un vero e proprio spoiler maldestramente sfuggito a colei che potrebbe accingersi a diventare ‘nonna bis’?

Al momento non è dato sapere, né i diretti interessati si sono preoccupati di mettere a tacere il gossip che in queste ore è tornato ad indagare su una presunta nuova dolce attesa che, d’altronde, i Ferragnez non hanno mai nascosto di avere in programma nel futuro.