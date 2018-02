Chiara Nasti e il fidanzato si sono lasciati dopo l'Isola? L'indizio

Potrebbe essere in crisi la storia tra Chiara Nasti e il fidanzato Ugo Abbamonte, il ragazzo per amore del quale la fashion blogger napoletana ha abbandonato l'Isola dei Famosi tre settimane fa. A suggerirlo alcuni indizi postati tra le Instagram Stories dei diretti interessati.

I sospetti vengono destati dagli ultimi messaggi scritti dai due. Parole velenose provenienti da entrambe le parti e che, se lette come un botta e risposta, non lascerebbero spazio a dubbi: "Essere se stessi è difficile, ti allontanerà da tante persone ma ti lascerà accanto quelle per cui vali davvero", scrive Chiara. E lui: "DISGUSTED".

Ad avvalorare la tesi dei più maliziosi, ci sarebbe anche la fretta con cui lui ha rimosso il messaggio poco dopo la pubblicazione. Chissà, forse la coppia non vuole alimentare pettegolezzi...

Se l'indiscrezione venisse confermata, per la coppia si tratterebbe di un fulmine a ciel sereno. Ultimamente, infatti, i due erano stati protagonisti di una puntata di "Verissimo", dove erano apparsi piuttosto complici. La storia andava avanti da quasi un anno-

DI SEGUITO GLI SCREENSHOT (Foto: IlMenestrelloh.it)

