Chiara Nasti e Ugo Abbamonte, amore al capolinea. Lei su Instagram: "I'm free"

Sembra giunta al capolinea la storia tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte. Nessuna comunicazione ufficiale, ma i messaggi apparsi su Instagram nelle loro rispettive storie lasciando intendere la rottura tra i due.

I messaggi su Instagram di Chiara e Ugo

"I'm Free" con cuore spezzato per lei . "Quando fai tutto per tirare fuori il peggio delle persone alla fine esce" con strizzatina d'occhio per lui. Non si conoscono i motivi della possibile rottura, certo è che qualcosa fra i due si è spezzato, probabilmente a seguito dei tanti lascia e prendi dell'ultimi mesi. Già a luglio la storia sembrava essere naufragata, poi il riavvicinamento ad agosto con la vacanza a Mykonos e le tante foto scattate insieme in cui i due apparivano molto felici e innamorati.

Fine di una storia turbolenta

Ma la loro è parsa una storia sempre molto turbolenta, nonostante che Chiara nel 2018 avesse abbandonato l'Isola dei Famosi proprio per tornare dal suo Ugo. Subito dopo però i due si erano separati. C'è un altro messaggo che farebbe pensare della fine della relazione, ed è quella che appare tra le stories della bella influencer napoletana. “Sei tutta cuore, non è una debolezza è un punto di forza, senti di più, e se è vero che tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso.”