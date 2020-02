Chiara Nasti e Ugo Abbamonte, fra loro non è finita: "Ci siamo solo presi del tempo"

Non è finita la storia d'amore tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte. Le stories pubblicate dai due negli ultimi giorni avevano fatto intendere che la relazione fosse nuovamente naufragata, ma a quanto pare non è così. A chiarire la situazione c'ha pensato Chiara in una serie di video pubblicati sul suo Instagram in cui oltre a ringraziare i suoi tantissimi followers per l'affetto dimostrato, spiega come stanno le cose tra lei e Ugo.

Chiara Nasti su Instagram: "ecco come stanno le cose"

"Mi sembra giusto chiarire, non ci siamo lasciati ma sto in un periodo 'no'. Mille litigi, mille incomprensioni, nonostante ci sia un amore incredibile. Capisci che l'amore non è tutto, due persone devono andare d'accordo. Ci siamo presi giusto quel tempo per fare andare bene le cose". Poi Chiara spiega il perché della storia in cui aveva scritto "I'm free" con tanto di cuore spezzato. "Ho messo la storia perché ero giù e avevo bisogno di un supporto morale. Vi ringrazio veramente tanto, per la prima volta - conclude sorpresa- non ho ricevuto nemmeno un insulto".