Chicco Nalli, la verità dietro l'addio a Tina Cipollari

"A prescindere da come sono andate le cose, adoro Tina e sarà sempre la donna più importante della mia vita". La storia d'amore è finita ma i rapporti restano civili tra Tina Cipollari e Chicco Nalli. A raccontarlo è lo stesso hairstylist, intervistato a pochi giorni dall'annuncio ufficiale di addio.

"Al momento siamo separati in casa - spiega Chicco a Radiochat.it - Fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei figli: Mattias di 14 anni, Francesco di 11 e Gianluca di 10 che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla". Le ragioni della crisi sono interne alla coppia e non riguardano una terza persona: "Da un po' di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli, poi da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci".