Dopo le indiscrezioni, Samanta Togni conferma: lei e Christian Panucci si sono lasciati

Samanta Togni e Christian Panucci si sono lasciati. Dopo le indiscrezioni è arrivata alla fine la conferma da parte di lei, che ha risposto alle domande del settimanale DiPiù.

Al telefono, il giornalista Oliviero Marchesi le ha posto una domanda molto diretta: “È vera la notizia che corre di bocca in bocca? Davvero lei e il suo fidanzato Christian Panucci vi siete lasciati?”. Dopo un breve silenzio, arriva la risposta della maestra di Ballando con le stelle: “Sì, è vero”. Parole pronunciate, dice Marchesi, “con una nota di dolore nella voce da cui non posso fare a meno di essere colpito”.

Passa ancora un attimo di silenzio, poi Samanta Togni decide di chiudere la conversazione: “Mi perdoni lei, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni”.

Samanta Togni e Christian Panucci, l'amore sbocciato dopo Ballando

Togni non ha aggiunto quindi ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Christian Panucci, conosciuto a Ballando con le stelle nel 2011 quando lui era in gara allenato dalla ballerina Agnese Junkure e lei seguiva invece l’attore tedesco Gedeon Burkhard. Tra i due, durante la trasmissione, non era accaduto nulla, come aveva raccontato la stessa Togni in un’intervista. Poi, grazie a un amico comune e a una cena galeotta, Togni e Panucci si erano incontrati di nuovo e a quel punto era sbocciato l’amore.

Un amore però vissuto sempre a distanza, poiché Samanta Togni non ha mai voluto lasciare la sua Terni, dove vive insieme al figlio adolescente che lì frequenta la scuola e ha tutti gli amici, mentre Panucci faceva la spola tra l’Albania e Roma.