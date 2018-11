Christopher Lambert sposa la ex tronista di 'Uomini e Donne'

Christopher Lambert si (ri)sposa. A 61 ani l’attore francese convolerà a nozze con l’italianissima Camilla Ferranti, ex tronista del programma ‘Uomini e Donne’ di 22 anni più giovane.

A riportare la notizia è la rivista Grand Hotel secondo cui la star di Hollywood avrebbe chiesto la mano della fidanzata durante un recente viaggio a New York, dove lei ha sfoggiato per la prima volta un brillante all'anulare.

Lambert e l'attrice di Terni si sono conosciuti lo scorso settembre sul set della fiction "La dottoressa Giò" e dopo qualche indizio su Instagram sono usciti allo scoperto a Lione, sul red carpet della rassegna cinematografica "Festival de la Lumière".

La cerimonia dovrebbe essere celebrata il 25 maggio 2019, ad Aix en Provence, alla presenza di Robert De Niro e Al Pacino, testimoni dello sposo.

Per l'attore francese, ex fidanzato di Alba Parietti, si tratterebbe del terzo "sì" (dopo quello con Diane Lane e Jaimyse Haf), primo invece per la Ferranti.

Chi è Camilla Ferranti

Nel 2006 Camilla Ferranti è stata una tronista di Uomini e Donne che terminò il suo percorso nel programma scegliendo il corteggiatore Alessandro Di Pasquale, che però la rifiutò,

Laureata in Scienze Politiche e diplomata in recitazione al centro Mumos di Gastone Moschin, la ex tronista è rimasta nel mondo dello spettacolo interpretando diverse parti in alcune fiction, come Distretto di Polizia, Don Matteo, Incantesimo, L’onore e il rispetto e, in ultimo, ‘La Dottoressa Giò’, sul cui set ha conosciuto Christopher Lambert, anche lui fra i protagonisti della serie tv con Barbara d’Urso.

Qualche mese fa i paparazzi avevano ripreso insieme la conduttrice di Pomeriggio Cinque tornata a vestire i panni di attrice con l’attore e la diretta interessata si era affrettata a smentire qualsiasi voce di flirt.