Claudia Galanti ci riprova con Mimran: "Sogno di sposarlo appena esce dal carcere"

"Adesso che sono tornata a Parigi tutti ci immaginano di nuovo insieme" ha raccontato Claudia Galanti al Corriere della Sera, ed è la stessa cosa che sogna lei, ricostruire la famiglia con Arnaud Mimran.

In questi anni di lontananza entrambi hanno avuto altre storie, lei con Tommaso Buti, lui con Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, ma la drammatica morte della figlia Indila Carolina Sky, nel 2014, a soli 9 mesi, li ha sempre tenuti vicini, oltre all'amore per gli altri due figli Liam, 7 anni, e Tal, 6.

La showgirl è tornata a Parigi, dove vivevano tutti insieme e dove l'imprenditore sta scontando gli ultimi mesi di carcere. "Una volta che uscirà dalla prigione proveremo a rimettere insieme la famiglia, ma se lo faremo sarà per noi e non per i nostri figli - ha spiegato - Nessuno è mai riuscito a separarci, abbiamo un modo tutto nostro di ridere, siamo complici e questo ci ha sempre salvato. Chi mi conosce dice che non ho mai smesso di amarlo, di certo è l’unico uomo che ho davvero voluto in vita mia".

Claudia Galanti non solo vuole tornare con Arnaud, ma sogna di sposarlo. Anche per i fiori d'arancio, però, dovrà aspettare "Sposarsi in carcere non è la cosa più romantica del mondo. Sogno ancora un abito bianco, in chiesa".