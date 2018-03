Claudia Gerini sull'addio a Preti: "Succede. Non l'ho trattato male"

Fresca di David di Donatello, Claudia Gerini è intervenuta durante la trasmissione "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio 1, con tutta la sua simpatia e il suo entusiasmo. "Sto molto bene - ha detto soddisfatta - Sto bene nella mia pelle, dove sto. Sono in un bellissimo momento".

E' davvero un periodo d'oro per l'attrice, non solo per il prestigioso premio vinto mercoledì sera, ma anche per i film di successo che quest'anno l'hanno vista protagonista e per i progetti lavorativi che l'attendono nei prossimi mesi, a partire dalla seconda serie di "Suburra".

Si potrebbe pensare che non sia lo stesso per quanto riguarda la vita sentimentale, visto che è appena finita la storia con Andrea Preti, eppure la Gerini sembra molto serena anche a tal proposito: "Ci si conosce nella vita, ci si frequenta, tutti gli incontri sono importanti e poi ad un certo punto si decide se andare avanti o no. Non l'ho trattato male (rispondendo alla domanda del conduttore Giorgio Lauro che incalzava sulle presunte dichiarazioni rilasciate dall'ex, ndr). Si soffre nella vita, succede".