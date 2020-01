Claudia Gerini in love: "Oggi amo Simon Clementi. Con Boncompagni storia alla pari. Verdone? Una cotta"

Claudia Gerini a cuore aperto. Intervistata dal settimanale 'Oggi', l'attrice romana parla della sua vita sentimentale. Tra il passato segnato da relazioni famose al presente vissuto accanto a Simon Clementi.

Claudia Gerini e le relazioni con Gianni Boncompagni e Carlo Verdone

Gerini non si sottrae a ricordare gli amori del passato. A partire dal Pigmalione Gianni Boncompagni: «Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa. Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: “Siamo due pazzi”. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari… E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale». Passando per Carlo Verdone: «Ci sono stati due anni - quelli in cui abbiamo girato e promosso Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond - in cui abbiamo praticamente “convissuto”. Siamo stati amici, confidenti, poi abbiamo avuto questo crash, questa cotta reciproca, ma eravamo troppo diversi. Lui aveva un’età in cui voleva stare tranquillo, non gli piaceva uscire. Io avevo 25 anni, ero un fuoco d’artificio». Poi Federico Zampaglione, padre della seconda figlia Linda Zampaglione (Rosa, la prima figlia, è invece frutto della relazione con l'ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziaro, ndr): «Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse. Però è stata una separazione dolce».

Il nuovo compagno di Claudia Gerini è Simon Clementi

E del nuovo compagno, Simon Clementi, dice: «È nata una bella storia… Simon è un papà molto attento, questo suo lato “accudente” mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene… Sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no? Io ce l’ho, il divorzio (dal marito Enginoli, ndr). E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: “Claudia Gerini, sposabile in chiesa… Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto».

Claudia Gerini: "Craxi un gigante"

Dalla realtà alla finzione cinematografica. Claudia Gerini è l'amante di Craxi nel film 'Hammamet' di Gianni Amelio. «Se paragonato ai politici attuali, per spessore, senso della responsabilità, qualità e preparazione, Craxi è un giganten - dice - Un gigante che aveva un impatto sulla nostra vita. Oggi la politica è solo comunicazione. Salvini, ma non solo lui, pare un influencer: dice una cosa, si abbuffa di “like”, ma poi chi controlla che la fa, quella cosa? … Si va avanti a slogan, manca la sostanza, l’impegno a risolvere i tanti problemi di questo Paese meraviglioso».