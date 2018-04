Claudia Gerini volta pagina dopo Andrea Preti, passeggiata romantica con l'ex calciatore

Finita la lunga relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, Claudia Gerini aveva fatto credere a tutti che la storia con Andrea Preti fosse destinata a durare. Ma, poi, le cose sono andate diversamente. Con il modello e attore, di 17 anni più giovane dell'attrice romana, l'amore è giunto al capolinea da poche settimane, però la Gerini sembra aver già voltato pagina.

Sulle pagine di Novella 2000, infatti, sono state pubblicate alcune foto dell'attrice, in compagnia di un nuovo uomo, a spasso per la Capitale. Il fortunato in questione è l'ex calciatore delle serie minori Giancarlo Pantano, volto non proprio sconosciuto agli esperti di gossip. Pantano, infatti, è stato fidanzato per lungo tempo con Alessandra Pierelli e stava addirittura per sposare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne (nota a tutti come "la scelta" di Costantino Vitagliano). Ma questa è ormai una storia vecchia.

Quella paparazzata da Novella 2000 è una Claudia Gerini completamente a proprio agio, vestita casual, con capelli al naturale e occhiali da sole. Una Claudia spensierata, serena e sorridente, forse proprio grazie alla presenza di Pantano.

I due saranno soltanto amici? O sarà proprio l'ex calciatore la causa della crisi con Andrea Preti? L'attrice aveva giustificato la fine della relazione con il modello dichiarando: "Ci si frequenta e si soffre nella vita, succede". Ma, in fondo, i motivi della rottura non sono mai stati veramente chiariti.