Claudia Gerini scrive all'ex Tiromancino: "Per sempre"

Undici anni insieme non meritano rancori. Tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione, che si sono lasciati nel 2016, i rapporti sono sereni, soprattutto per il bene della figlia Linda, avuta otto anni fa. Lo dimostra l'ultimo post pubblicato su Instagram dall'attrice romana, che si immortala al concerto del cantante dei 'Tiromancino', all'Auditorium di Roma: "Ieri un concerto emozionante #life #persempre", scrive, mettendo a corredo la foto di un abbraccio tra Federico e Linda, salita sul palco per salutare papà.

Le nuove vite di Claudia Gerini e Federico Zampaglione





Nessun veleno dunque per la ex coppia. Oggi entrambi hanno voltato pagina. Lui è legato all'attrice Giglia Marra da qualche tempo, mentre lei è stata avvistata insieme all'imprenditore romano Simon Clementi. "La mia vita sentimentale procede, non si è fermata", ha raccontato Gerini qualche settimana fa, "Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l'importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così". Ma Zampaglione, nella sua vita, resta sempre un punto di riferimento.