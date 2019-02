Chi è Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni

"Ho trovato in lui quell'uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere". Così, trent'anni fa, l'esperta di marketing Rossella Barattolo si è innamorata di Claudio Baglioni, cantautore romano e per la seconda volta direttore artistico del Festival di Sanremo. Di cui è diventata presto compagna e manager. Un sentimento che resiste ancora oggi, facendo dei due una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo.

Chi è Rossella Barattolo

Ma chi è Rossella Barattolo? Tarantina, nata il 18 aprile 1958, ha trascorso l'infanzia all'estero, tra il Regno Unito e gli Usa, dove poi studia marketing. La carriera comincia nel settore petrolifero, dove ricopre un ruolo manageriale in azienda. Poi l'incontro con Baglioni, che le cambierà la vita, sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

Il primo incontro

Rossella incontra Claudio per la prima volta nel 1987 e pare che allora non sapeva neanche chi fosse. Lui era reduce dalla rottura con la prima moglie Paola Massari (madre del figlio Giovanni), ufficializzata solamente con il divorzio del 2008 ma avvenuta molto tempo prima. Poco dopo comincia la relazione.

Il "giallo" sul matrimonio

All'inizio degli anni '90 arriva la convivenza. "Conviviamo dal 1994. Sarò la persona più felice del mondo quando sposerò Claudio", ha dichiarato lei tempo fa. Un matrimonio tanto atteso ma sui cui è 'giallo' ancora oggi: non è chiaro se i due siano convolati a nozze in gran segreto o meno. Fatto sta che col tempo Rossella è diventata manager di Baglioni. "E' profondamente coinvolta negli affari del marito - scrive Fegiz - Ha fiuto, sa trattare, Baglioni si fida ciecamente di lei, che è una specie di Claudia Mori della situazione".

La coppia non ha figli. "Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme - ha raccontato Rossella - Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo"

La crisi e "Mille giorni di te e di me"

Non sono mancate le crisi. La più grande agli inizi degli anni '90. "Ci siamo lasciati per sei mesi. Ma era proprio quando eravamo divisi che abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall'altro. (…) - ha confidato lei . Se ha mai scritto una canzone per me? Non vorrei essere presuntuosa, ma sì, varie… alcune delle quali hanno colpito nel segno perfettamente. La più popolare è Mille giorni di te e di me – una delle mie preferite - anche se è noto che i fans sostengono che è stata scritta per la sua ex-moglie. Eravamo stati insieme per tre anni e ci stavamo allontanando per il fatto che siamo così diversi. Così sono andata via per alcuni mesi, in tempi in cui i cellulari ancora non esistevano; una cosa meravigliosa che ti permette realmente di vivere il pathos dell'assenza. Poi, quando ci siamo rimessi assieme, Claudio mi ha chiesto di ascoltare una canzone. Si chiamava Mille Giorni perché parlava dei nostri tre anni assieme. Nell' album Oltre, c'è ancora un'altra canzone che si chiama Signora delle ore scure, ed è la descrizione di come mi ha vissuta, come mi vedeva. È una poesia di grande bellezza"