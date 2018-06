UeD, Claudio Sona e Mario Serpa si sono (di nuovo) lasciati? Spunta il giallo

L'amore ai tempi dei social è fatto anche di like, follow e selfie di coppia. E così basta un gesto ambiguo di Mario Serpa su Instagram per far pensare che la storia con Claudio Sona sia (di nuovo) finita. Per i due, che si sono fidanzati lo scorso anno in occasione del primo Trono Gay di Uomini e Donne, la relazione continua ad essere più che turbolenta.

Negli ultimi giorni, infatti, Serpa - come scovato dal sempre attentissimo sito "Vicolo delle news" - ha eliminato dal suo profilo tutto gli scatti che lo immortalavo insieme al bel veronese. Non solo: lo avrebbe anche bloccato via social. E il sospetto di rottura nasce inevitabilmente.

La coppia era tornata insieme lo scorso dicembre: proprio la notte di Natale, infatti, si erano fotografati felici di fronte all'albero. Un colpo di scena, considerati i precedenti: Sona, infatti, era stato accusato di aver mantenuto il legame con l'ex compagno Juan Fran Sierra durante la partecipazione al dating show di Canale 5. Cosa che successivamente è stata smentita dai fatti e dallo stesso giornalista, Alberto Dandolo, che aveva lanciato lo scoop. Se le indiscrezioni venissero confermate, dunque, è probabile che stavolta sarebbe finita per ragioni "fisiologiche"...