La canzone di Francesco Sarcina è dedicata a Clizia Incorvaia? Il commento di lei dalla Casa del Gf Vip

(Clizia legge e commenta il testo della Canzone di Francesco Sarcina portata a Sanremo)

Il Festival di Sanremo entra anche nella Casa del Grande Fratello Vip attraverso il pertugio sempre aperto del gossip che chiama a raccolta il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina e la ex moglie Clizia Incorvaia concorrente del reality.

L’occasione per una contaminazione apparentemente insensata è stata fornita dagli autori del reality che, nella puntata in onda ieri 10 febbraio, hanno informato l’influencer del testo del brano ‘Dov’è’ con cui l’ex marito ha partecipato alla kermesse canora. Molti si sono chiesti se quelle parole non fossero state ispirate al loro amore finito, dubbio che Alfonso Signorini ha condiviso con Clizia.

“Vedo un uomo alla ricerca della sua felicità, la felicità devi trovarla dentro te stesso, perché anche se ci sono gli altri che si prodigano è dentro di te che devi trovarla”, il commento di Clizia al testo del brano sanremese: “Lui è una persona estremamente sofferente, mi ha sempre colpito la sua sofferenza, gli auguro di liberarsi da sovrastrutture che ha, del suo metapersonaggio, con il cuore più puro e pulito, non circondandosi di burattini che lui gestisce come se fosse un deus ex machina”.

Clizia Incorvaia chiude a un ritorno di fiamma con Francesco Sarcina

“Francesco ha raccontato che quella canzone parla di un vissuto personale, di una crisi, di una ferita d'amore, lui si chiede dov'è la felicità… Potreste mai tornare insieme?”, ha chiesto ancora il conduttore a cui la ragazza, ora in balia di una certa attrazione verso il compagno di avventura Paolo Ciavarro, ha risposto senza dubbi: “Ho amato tanto quest'uomo, ma mi aveva completamente uccisa come donna come femmina, come tutto. Ma io sono riuscita a leccarmi le ferite e a rinascere dalle mie ceneri”.