"Clizia Incorvaia lascia Francesco Sarcina per Riccardo Scamarcio (migliore amico di lui)"

"Clizia Incorvaia lascia il marito Francesco Sarcina causa rovente passione per il migliore amico di lui. E chi sarebbe? Udite udite... Riccardo Scamarcio". Così Alberto Dandolo, sempre informatissimo giornalista di 'Oggi', annuncia la rottura tra la fashion influencer e il frontman delle Vibrazioni, sposati da tre anni e genitori di Nina, nata nel 2015.

Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio

"È più di un pettegolezzo - si legge sulla rivista - la voce che vuole la bella Clizia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio".

La crisi tra Sarcina e Clizia Incorvaia

Clizia e Francesco (che il pubblico ha imparato a conoscere a 'Pechino Express', dove hanno partecipato in coppia) erano tornati insieme a febbraio dopo 4 mesi di separazione. "Ricominciare per scrivere una nuova storia - avevano scritto in un post su Instagram - lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo presente! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza é il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio #nuovapelle". Il "ritorno di fiamma", però, non avrebbe funzionato.

In basso, il post di Alberto Dandolo con Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio ospiti a Sanremo

