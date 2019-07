Clizia Incorvaia rompe il silenzio: le prime parole dopo le accuse di tradimento

E' una delle notizie più seguite negli ultimi giorni: il presunto tradimento di Clizia Incorvaia ai danni del marito Francesco Sarcina, reso ancora più pesante dal fatto che il "terzo incomodo" sia Riccardo Scamarcio, migliore amico di lui e testimone di nozze. E così in queste ore Clizia, fashion influencer di successo, ha deciso di replicare via Instagram alle accuse.

La replica di Clizia Incorvaia

Se infatti ieri Sarcina ha confermato tutti i pettegolezzi in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ("E' stata lei a confessarmelo, eravamo in macchina: ho vomitato"), adesso la 32enne friulana nega tutto: "Replicherò a breve", scrive su Instagram, lasciando intendere che presto uscirà una sua intervista di replica al marito, "Finalmente saprete la verità su cose inventate prive di fondamento". Intanto, sul fronte Riccardo Scamarcio, tutto tace: l'attore non ha rilasciato alcuna dichiarazione a proposito della vicenda.

Dunque il tradimento non c'è stato? Poco dopo, sempre su Instagram, Clizia se la prende con il giornalista Alberto Dandolo, ovvero colui che, giovedì scorso, ha lanciato la notizia. "Sarà perseguito legalmente", dice, "Non ha alcuna prova di quello che scrive". Cizia e Sarcina sono stati sposati per tre anni ed ha una figlia, Nina, nata nel 2015.