Colin Firth e Livia Giuggioli si separano dopo 22 anni di matrimonio. A renderlo noto una nota stampa diffusa dagli agenti dell'attore 59enne, premio Oscar per il 'Discorso del re' e protagonista di film molto noti come 'Love Actually', 'Il diario di Bridget Jones', 'Mamma Mia!', che precisa come i due ex coniugi mantengano comunque buoni rapporti nonostante l’addio.

“Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono un rapporto molto stretto e rimangono uniti nel loro amore per i figli. Chiedono gentilmente di rispettare la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”

Colin Firth e Livia Giuggioli si separano: la storia d’amore lunga 22 anni

L’attore britannico Colin Firth (in passato legato alla collega Meg Tilly dalla quale ha avuto il primogenito William) e la produttrice cinematografica italiana Livia Giuggioli si sono sposati nel 1997 e hanno avuto due figli, Luca, nato il 29 marzo 2001, e Matteo, nato nell'agosto 2003. Nel 2017, in occasione dei 20 anni di matrimonio, Firth ha ricevuto la cittadinanza italiana. L’ultima uscita pubblica della coppia risale a settembre 2019, in occasione dei Green Cerpet Fashion Awards al Teatro Alla Scala di Milano.

Chi è Livia Giuggioli, ex moglie di Colin Firth

Nata a Roma nel 1969, Livia Giuggioli è una produttrice cinematografica impegnata anche nella realizzazione di documentari. Ha lavorato come assistente di produzione del produttore Fernando Ghia e nel 1995 ha conosciuto Colin Firth durante la lavorazione del film per la TV ‘Nostromo’ in Colombia. Nel 2006 ha fondato con l'attore una società, la Nana Productions, e con lui si è attivata per sostenere Survival Internation, movimento che difende i popoli tribali. Insieme al fratello Nicola ha fondato ‘Eco Age’, il primo negozio ecologico ed etico a Londra. Ha ricevuto il Green Award in occasione del Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2013.