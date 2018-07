Bobo Vieri accarezza la pancia di Costanza Caracciolo: è un dolce annuncio?

Un breve video che sa di lieto annuncio quello condiviso da Bobo Vieri in una Instagram stories.

Dopo le voci mai confermate di una gravidanza di Costanza Caracciolo, l’ex calciatore ha mostrato la sua mano che dolcemente accarezza il pancino prominente della compagna che da tempo si dice sia incinta del loro primo figlio.

La scena è ripresa durante il volo privato per Ibiza dove la coppia trascorrerà qualche giorno di vacanza. Con Bobo Vieri e la ex velina ci sono gli amici Davide Bombardini e Davide Lippi.

Nessuna dichiarazione viene pronunciata dai due mentre si riprende il tenero gesto che sembra proprio volto a confermare la splendida notizia e, d’altronde, le immagini parlano chiaro…

Sarà proprio durante questa vacanza alle Baleari che la coppia aggiornerà i follower rilasciando qualche dichiarazione a riguardo? Magari in calce a una foto della splendida ex velina in bikini con le dolci curve in mostra.

(Di seguito, lo screenshot della storia pubblicata su Instagram da Bobo Vieri)

Costanza Caracciolo incinta di Bobo Vieri? L'ex velina furiosa sui social

E' di un mese fa la notizia secondo cui Costanza sarebbe al quinto mese di dolce attesa. A lanciarla il settimanale Chi, che ha parlato di una femminuccia in arrivo per la bellissima 28enne e il compagno Bobo Vieri.

Da allora, più volte i follower di Instagram l'hanno punzecchiata e qualche giorno fa Costanza Caracciolo ha dedicato un post per rispondere a tono alle critiche: “Calmatevi, la situazione vi sta sfuggendo di mano”, ha scritto per porre un freno alle voci che adesso, viste le immagini, sembrano tutt'altro che infondate.