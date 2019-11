Giuseppe Conte in crisi con la compagna? Ecco le foto che allontanano i sospetti

Giuseppe Conte fotografato accanto alla fidanzata Olivia Paladino, con le buste della spesa in mano, per le vie del centro di Roma in un tranquillo sabato pomeriggio. Tutto nella norma per la quotidianità del premier in un giorno di pausa dagli impegni istituzionali, se non fosse che le immagini così diffuse dal settimanale Chi giungono a pochi giorni dalla notizia pubblicata da Dagospia, secondo cui la relazione tra i due è finita e lui si sarebbe trasferito dall’attuale abitazione, di proprietà della fidanzata, a Palazzo Chigi…

Visto il tempismo della passeggiata all’indomani dei rumors sulla presunta rottura, qualcuno ha sospettato che la coppia si sia fatta sorprendere tra gli scaffali del supermercato e poi per strada di ritorno a casa, proprio per allontanare ogni insinuazione nell’ambito di una studiatissima strategia di comunicazione.

Al momento però le certezze sono ben poche e solo il tempo potrà dire se davvero Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino siano o meno in crisi, visto che durante la loro breve passeggiata lui è apparso galante e premuroso come sempre.