Alfonso Signorini vuota il sacco: il retroscena sullo scoop ‘Corona – Argento’

A ‘La Repubblica delle Donne’, programma condotto da Piero Chiambretti su Retequattro, Alfonso Signorini ha commentato il caso di gossip più chiacchierato del momento, ovvero la storia d'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona.

Il direttore di Chi che per primo ha pubblicato lo scoop, ha svelato succosi retroscena in merito alle foto di quel bacio raccontando come abbia fatto ad intuire che tra l’attrice e l’ex re dei paparazzi ci fosse del tenero già nelle scorse settimane e come abbia fatto a coglierli di sorpresa.