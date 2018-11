Un contratto con Asia Argento? Corona rompe il silenzio con una dichiarazione in tv

(A Mattino Cinque Fabrizio Corona racconta la sua attesa della sentenza e parla di Asia Argento)

Se Fabrizio Corona deve tornare in carcere o meno lo decideranno i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

La procura generale ha chiesto che l'imprenditore torni in carcere, poiché, secondo l'avvocato generale Nunzia Gatto, avrebbe violato le regole dell’affidamento terapeutico in prova. Tra le violazioni contestate, gli scontri avvenuti in televisione, come quello con Ilary Blasi al ‘Grande Fratello Vip'.

Il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci Mattino Cinque ha intervistato l'imprenditore in queste ore di attesa: "Sto bene, è giusto che io stia in silenzio”, ha affermato Corona che ha ribadito di non volersi sbilanciare prima di aver appreso la sentenza.

"Sto bene. Io sono sempre sereno, ormai sono abituato. È dal 2007 che sono sotto processo perciò ci ho fatto il callo. Certo, stare una settimana ad aspettare una telefonata che ti dice ‘Sei libero o torni in galera' non è che sia tanto normale. Ormai ci sono abituato, penso di essere nel giusto”, sono state le parole di Corona che si è detto fiducioso rispetto alla decisione del Tribunale di Sorveglianza “con cui sono anni e anni che faccio un percorso di recupero e stimo le persone che ci lavorano”.

Corona parla del presunto contratto con Asia Argento

L’incontro con il giornalista di Mattino 5 è stato anche l’occasione per chiedere informazioni sulla già ex fidanzata Asia Argento.

"Dal termine dell'udienza ad adesso Asia Argento ti ha detto qualcosa?" gli ha chiesto il cronista.

"Chi? Ciao”, ha detto in primo momento l’ex re dei paparazzi per poi approfittare e chiarire che tra loro non c'è mai stato nessun contratto, né un accordo inerente alla loro breve love story come alcune indiscrezioni nei giorni scorsi avevano lasciato immaginare.

“Diciamo che è una storia un po' complessa. L'unica cosa che ci tengo a dire, a parte gli scherzi… quello che hanno scritto i giornali sul contratto che ci sarebbe è una grandissima stron**ta. Ma quale contratto. Ma uno può scrivere una roba su un sito e viene ripresa da tutti i giornali? Ma secondo voi siamo due tipi da fare un contratto?” ha precisato Corona: “Io ho bisogno di dare 100 mila euro a lei?... Viviamo in un paese dove funzionano soltanto le fake news e i populismi, come andare con le ruspe e con il cappello davanti agli zingari”, ha concluso.