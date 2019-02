Corona 'in love', spunta la nuova fidanzata

Archiviata la storia con Giulia Provvedi, sembra che Fabrizio Corona abbia ritrovato l'amore. O, almeno, questo è quanto scrive Chi nelle sue 'Chicche di gossip'.

Fabrizio Corona, nuova fidanzata 'Alessandra'

Come si legge sull'ultimo numero del settimanale - in edicola dal 6 febbraio - l'ex re dei paparazzi avrebbe perso la testa per una certa Alessandra. Ma chi è che cosa fa nella vita?

"Lei si chiama Alessandra, è un'attrice teatrale e non ama copertine e sovraesposizione mediatica. Un duro colpo per Fabrizio - si legge su Chi - che però ha rispettato il volere della compagna. La storia procede già da un mese...".

Non una parola di più, nessun altro indizio. Fabrizio Corona aveva accennato qualcosa già nella recente intervista rilasciata a Verissimo: "È un momento un po’ particolare, ad oggi frequento una persona, ma non posso rivelarti il nome”, aveva detto a Silvia Toffanin. Che il suo nome sia proprio Alessandra?