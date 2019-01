A Mattino 5 si parla di Corona innamorato di Belen: lui telefona in diretta a Federica Panicucci

(A Mattino Cinque si parla di Corona e Belen: lui interviene in diretta telefonica)

Fabrizio Corona è tornato ancora protagonista delle cronache rosa dopo le dichiarazioni rese nel suo libro ‘Non mi avete fatto niente’.

Archiviata del tutto la discussa storia brevissima con Asia Argento, in queste ore l’ex re dei paparazzi sta facendo parlare di sé per aver confessato chiaramente di essere ancora legato alla sua storica ex fidanzata Belen Rodriguez da un sentimento molto profondo.

“Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme (…) ma so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei, ed è sempre la stessa fottuta magia, quella che ha creato la coppia dei Bonnie e Clyde all’italiana, che gli italiani non hanno mai dimenticato, perché nell’immaginario collettivo io e lei saremo sempre insieme”, ha dichiarato Corona nell’autobiografia in uscita il 22 gennaio, ma che in qualche stralcio è stata anticipata dal settimanale Chi.

Mattino 5, Federica Panicucci parla di Corona e Belen: lui telefona in diretta

L’argomento è stato trattato tra i temi del giorno di Mattino 5 da Federica Panicucci che, dopo aver mandato in onda un servizio riassuntivo della storia d’amore tra Corona e Belen, è stata raggiunta dalla telefonata del diretto interessato.

“Ho parlato di Belen però anche di Silvia (Provvedi, ndr, sua ex fidanzata). E’ un libro che mi rispecchia”, ha detto l’autore del libro.

A proposito dei tradimenti di cui parla nelle pagine e di cui òla conduttrice gli ha chiesto spiegazioni: “Uno non si deve vergognare di dire cose le cattive che ha fatto”, ha dichiarato – “Dico quello che penso, la gente mi segue anche per questo, non è stato uno sputtan*****o, si sapeva”.

Infine, un commento ‘dal vivo’ su Belen, così esaltata nelle pagine del suo libro: “Ci conosciamo da 20 anni. Lei e Nina Moric rappresentano i punti fermi della mia vita”.