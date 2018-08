Corona torna da Nina Moric e Carlos: la famiglia riunita dopo anni

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Fabrizio Corona e Nina Moric, anni fa, si sono detti addio. In mezzo c'è stato un divorzio, altre relazioni, furiose liti, il carcere, ma soprattutto tanto dolore. Per entrambi e per il figlio Carlos, che ha trascorso un'infanzia tra i due fuochi, ma che oggi, 16enne, può finalmente rivedere i genitori insieme, sereni.

I due hanno deposto finalmente le armi con cui fino a pochi mesi fa sono rimasti trincerati oguno dietro le proprie posizioni. Giuste o sbagliate, ma comunque diverse. Dopo undici anni dalle ultime foto "posate" insieme in famiglia e una lunga guerra in tribunale da ex, Nina e Fabrizio si sono riavvicinati e guardano di nuovo un unico obiettivo.

Ad anticipare il servizio di Chi, in edicola mercoledì 15 agosto, è Gabriele Parpiglia su Instagram. "Ho fatto io il primo passo - spiega Corona al settimanale - Mi sono svegliato da un brutto sogno e ho riaperto il mio cuore. Ho parlato da adulto con mio figlio. Ho capito che voleva il nucleo centrale: mamma e papà. Ho sbagliato tanto, spero che in corsa potrò continuare a donargli il giusto amore che merita. Ed eccoci io, Nina, che è davvero bella, più bella che mai, e Carlos, il mio sangue, il mio tutto. Quando li ho rivisti insieme ho sentito il cuore. E' come se avessi pulito o cancellato rabbia e voglia di andarmene ogni cinque minuti. Di scappare, di annoiarmi, di inventare cose per fare, fare e fare. Ho sentito la mia famiglia e mi sono sentito amato anche io".

Ecco le parole della Moric: "Dopo aver fatto volare coltelli e asce di guerra, era giusto far vincere la parola amore, che, badate bene, in me non si è mai spenta. Ora Fabrizio lo guardo come se fosse un fratello. Ci vuole molto, ci vuole un lungo percorso per arrivare a questa conclusione, ma Fabrizio rimarrà sempre l’uomo che mi ha dato un figlio. Il divorzio è stato un lutto per me. I suoi arresti hanno fatto il resto. Le scelte sbagliate, sono state dolore. E Carlos? Solo in mezzo a questa tempesta. Dio ci ha dato una nuova opportunità. Lo trovo un segno dal Cielo. Nostro figlio è il dono, noi dobbiamo dare la vita per lui e lo proteggeremo".

Alla domanda perché ci sia voluto tanto, Corona ha una risposta precisa: "Io non sono un santo, ma Nina si è accompagnata con una persona che non l'ha aiutata. Non voglio nemmeno nominarlo. Nella mia famiglia non voglio che entri nessuno. Soprattutto da ora. Nessuno. E soprattutto nessuno che possa far del male alla mia ex moglie, che è una donna forte per certi versi, ma fragile per altri. Fino alla fine dei miei giorni - conclude - ho una certezza: Nina sarà l'unica donna che mi ha reso padre. Non succederà mai più. Questo la rende unica! Per lei ci sarò sempre!".