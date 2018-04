Fabrizio Corona – Silvia Provvedi, l’addio a causa di Belen? I dettagli

Il racconto di un incontro ‘segreto’ avvenuto a Milano tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez ha minato la stabilità della coppia formata dall’ex re dei paparazzi e da Silvia Provvedi.

Dopo aver superato insieme le grandi difficoltà relative alla situazione giudiziaria di Corona, la cantante avrebbe deciso di lasciare il compagno e di trasferirsi a Modena a casa della mamma a per riflettere sulla situazione rispetto alla quale nessun annuncio ufficiale è stato fatto.

Dopo le notizie diffuse da Mattino 5, adesso sulla vicenda scrive il settimanale Chi che rimanda ad una presunta lite scoppiata proprio dopo il chiacchierato incontro tra i due ex, sul quale la stessa Belen aveva specificato la netta assenza di qualsiasi implicazione sentimentale.

Tuttavia, stando al giornale diretto da Alfonso Signorini, segni di crisi di coppia si erano avvertiti già prima:

“La crisi tra Fabrizio e Silvia è iniziata subito dopo la scarcerazione di Corona. La voglia di Fabrizio di riottenere la libertà, di tornare a lavorare, di ‘mangiarsi il mondo’ come dice lui lo ha allontanato dalla Provvedi, che ha mostrato fin da subito segni di insofferenza” si legge sul settimanale che aggiunge dettagli sull’incontro.

Chi descrive un incontro fortuito tra Fabrizio in compagnia del figlio Carlos e la tata, e ‘il clan’ di Belen (con mamma Veronica, il figlio Santiago e l'inseparabile petineuse Patrizia Griffini). I due si sono messi a chiacchierare per tutto un lungo pomeriggio domenicale, mentre i bambini giocavano tra di loro e i rispettivi fidanzati erano lontani per lavoro.

Tale situazione non sarebbe piaciuta alla Provvedi che con Corona era già in crisi, per cui Belen non sarebbe il motivo principale della fine: “I due hanno cominciato a litigare e il tempo che Silvia ha trascorso nella dimora di Corona era sempre più ridotto, fino a quando il resto lo ha fatto il gossip e la Rodriguez. L’ennesimo litigio ha portato allo scontro la coppia”.