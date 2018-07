Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati? “Tutto è clamorosamente precipitato”

Ennesima rottura tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? Stando alle ultime, pare proprio di sì: l’ex re dei paparazzi e la compagna si sarebbero allontanati nuovamente dopo essersi ritrovati in seguito a una crisi scoppiata dopo la scarcerazione di Corona.

Ad annunciare la fine di un amore che solo fino a qualche giorno fa era testimoniato da un servizio fotografico molto sexy, è stato Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi ma soprattutto grande amico dell’imprenditore, che ha risposto con franchezza a chi gli ha chiesto spiegazioni sulla vita privata dell’uomo.

“Sì è così. Tutto è clamorosamente precipitato. Mi spiace ma forse doveva andare così per il bene di entrambi”, ha scritto in una storia Instagram Gabriele per rispondere a chi gli chiedeva se Corona e Silvia Provvedi si fossero lasciati.

In effetti, dopo le foto del backstage bollente della coppia, i due non sono più comparsi insieme sui social.

Fabrizio Corona e Nina Moric, pace fatta per il bene di Carlos

Nelle ultime ore, invece, Corona ha condiviso l’armonia ritrovata con la ex moglie Nina Moric, protagonista insieme al figlio Carlos e alla nonna Gabriella di una foto che dimostra la pace fatta dopo mesi di incomprensioni.

La pace suggellata dall’incontro è stata dettata dalla necessità di garantire benessere e stabilità all’adorato figlio 15enne della coppia, motivo che lo stesso Parpiglia ha ribadito in un’altra storia per escludere un ipotizzato ritorno di fiamma tra Corona e Nina Moric.

“Spero possano trovare l’equilibrio e la base per ripartire come genitori… Insieme, uniti, per Carlos” ha fatto sapere l’amico di Corona a chi gli ha domandato se l’ex fotografo dei vip e la modella croata potranno mai tornare insieme.