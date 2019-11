Costanza Caracciolo scrive a Bobo Vieri per il compleanno di Stella: la romantica dedica

Un anno fa Costanza Caracciolo e Bobo Vieri diventavano genitori di Stella, la bimba arrivata a suggellare una storia d’amore iniziata un anno prima e già pronta per diventare la famiglia che entrambi desideravano.

In occasione del suo primo compleanno, la modella ha dedicato un post carico delle emozioni vissute in questo anno reso speciale dalla nascita della piccola ma anche dal legame con il suo papà Christian Vieri, a cui pure ha rivolto un pensiero volto a ribadire il sentimento che la lega a lui, diventato suo marito con una cerimonia intima, celebrata lontana dai riflettori.

“Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina”, ha esordito Costanza nel post a corredo di una foto che la vede con la piccola in riva al mare: “Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica, sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te... Allora ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella”, ha concluso nel messaggio, destinatario degli auguri dei follower stretti in un abbraccio virtuale alla piccola.

Costanza Caracciolo, il messaggio d’amore per Vieri nel giorno del compleanno di Stella

Un pensiero d’amore Costanza Caracciolo lo ha avuto anche nei confronti ha di Bobo Vieri, marito innamorato e papà dolce e premuroso di Stella, a cui ha rivolto le sue parole attraverso una storia Instagram che lo mostra giocare con la loro bimba.

“Auguri al papà migliore del mondo. Grazie per aver deciso di condividere questa meravigliosa esperienza con me, non sarebbe lo stesso senza di te. Auguri al nostro primo anno da genitori”, ha scritto Costanza che, al momento, non ha ancora confermato le voci che la vorrebbero di nuovo in dolce attesa di una sorellina per Stella, festeggiata con tutto l’amore del mondo da mamma e papà.