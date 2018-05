Vieri-Caracciolo presto genitori? Il pancino sospetto di Costanza

Cicogna in arrivo per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo? Guardando la foto pubblicata da Verissimo su Instagram non ci sono quasi dubbi: l'ex velina, paparazzata in bikini a Portofino, ha un pancino molto più che sospetto.

Curve generose che hanno il sapore di gravidanza più che di bagordi. Sarebbe il primo figlio per Costanza e Bobo, che pochi mesi fa avevano annunciato con dolore di aver perso un bambino. La coppia, insieme dallo scorso luglio, fa sul serio e non ha mai nascosto la voglia di costruire una famiglia insieme. Il momento tanto atteso sembrerebbe arrivato.