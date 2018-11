Costanza Caracciolo rompe il silenzio dopo il parto: "Non è stato facile ma ne è valsa la pena"

Costanza Caracciolo è al settimo cielo. A poche ore dalla nascita della prima figlia Stella, avuta dal compagno Bobo Vieri, la ex velina condivide tutta la sua felicità con i fan su Instagram.

Un post, pubblicato nella mattinata di oggi, racconta gioie e dolori della gravidanza. Fatica ripagata appieno con la nascita del frugoletto. "Nell’ultimo periodo ripetevo, ridendo, che ero incinta da un anno, che poi ridendo e scherzando non era mica una grossa bugia!", esordisce Costanza, ricordando l'aborto spontaneo di cui è stata vittima lo scorso anno, "Anche ad un passo dalla fine non è stata proprio una passeggiata, ma posso dirti una cosa? Per fare dei capolavori c è sempre bisogno di più tempo, per cui tesoro mio ne è valsa davvero la pena".

Poi un ringraziamento a Vieri: "Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza oltre che la possibilità di conoscere la vera essenza della Felicita. Più vi guardo e più mi si scioglie il cuore. Vi amo immensamente. Grazie. Welcome Stella".

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, la love story

Vieri e Costanza Caracciolo stanno insieme dal 2017 ma si conoscono da tanti anni. “Sono almeno dieci anni che la conosco - ha raccontato l'ex calciatore - Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, locali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse. Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo".