Maurizio Costanzo: "Non potrei vivere senza Maria. La passione con gli anni si trasforma"

Un traguardo importante, il prossimo anno, per Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. La coppia festeggerà le nozze d'argento: 25 anni in cui hanno condiviso progetti lavorativi e di vita, fino a diventare due complici perfetti. Accanto a Maria il giornalista è cambiato molto, ma soprattutto ha scoperto il significato più profondo dell'amore.

Il loro è un legame fortissimo, che con gli anni è cresciuto e si è trasformato: "Crescono l'amicizia, la stima e la solidarietà - spiega Costanzo in un'intervista al settimale Chi -. Sembra retorica, ma la frase 'non potrei vivere senza di lei' oggi, con Maria, ha un senso". Con gli anni cambia il rapporto e cambia anche la passione: "Si trasforma. Diventa intimità, complicità. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio".

In vacanza ad Ansedonia, dove da anni trascorrono il periodo estivo, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare al lavoro. Anche questo, il giornalista, lo deve alla moglie: "E' grazie a lei se ho scoperto il concetto di relax. Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo vita. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più". In vacanza insieme, ma ognuno con i suoi spazi: "Io a casa, Maria in barca. Dopo pranzo ci separiamo, per poi ritrovarci verso le 19. Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata".