Costanzo-De Filippi, camere separate da 24 anni: la rivelazione

24 anni insieme e innamorati come il primo giorno, se non di più. Parola di Maurizio Costanzo, che in un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato uno dei segreti dell'inossidabile legame con Maria De Filippi, sposata nel '95.

"Camere separate - ha spiegato il giornalista - Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record".

Una decisione dovuta alle diverse abitudini, ma anche a qualche "problemino" notturno: "Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti".

Costanzo lo consiglia a tutti, pare sia una vero toccasana per la coppia: "Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così". Provare per credere.