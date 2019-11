Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sposi, la foto è un fotomontaggio? Tutta la verità

La celebre foto che ritrae in abiti nuziali il sorridente Maurizio Costanzo con la serissima Maria De Filippi (marito e moglie dal 1995) è tornata ad essere oggetto di discussione in questi giorni dopo che Giovanni Ciacci, durante il programma 'Vite da Copertina' che conduce su Tv8 insieme ad Elenoire Casalegno, ha definito l’immagine frutto di un fotomontaggio realizzato dal noto direttore di un giornale di cui ha taciuto il nome.

Ad indagare sull’effettiva realizzazione dello scatto è stato il sito Fanpage che ha acquistato la copia originale di quel 'Gente Mese' del 1992 in cui il direttore di allora, il compianto Sandro Mayer, avrebbe voluto in copertina la coppia più chiacchierata del giornalismo dell’epoca per un servizio fotografico posato in abiti da sposi.

Il motivo non era l’occasione del loro vero matrimonio che sarebbe avvenuto tre anni dopo, ma uno speciale ‘Super sposati’ previsto per quel numero di marzo. Mayer, inoltre, chiese a Costanzo di firmare un editoriale di accompagnamento dal titolo ‘Elogio del matrimonio’ in cui spiegava perché continuasse a credere nel matrimonio nonostante i suoi tre matrimoni falliti.

“La foto in questione, quella di Costanzo baldanzoso sposo con fiore bianco all’occhiello con la De Filippi laccata e catatonica, accompagnava l’editoriale con una didascalia scritta probabilmente dallo stesso Mayer”, spiega Fanpage: “In questo trafiletto, intitolato a parte ‘Un pò per gioco, un po’ per prova?’, si spiegava perché il giornale aveva voluto un trattato sul matrimonio firmato proprio dal noto giornalista pluridivorziato e come mai aveva chiesto alla coppia di posare in quelle vesti nuziali, senza fare alcun tipo di riferimento al fatto che fosse un fake”.

Costanzo e De Filippi sposi, la foto non è un fotomontaggio

Stando a quanto spiegato da Fanpage, dunque, la foto che mostra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi in abiti da sposi non è stata presentata come un fotomontaggio e sbagliata è la convinzione che fosse un servizio uscito su Gente Mese contestualmente alle loro nozze. “E infine, la volontà Maurizio Costanzo e Maria De Filippi di mostrarsi come nel giorno delle presunte nozze già avvenute, è inventata di sana pianta”, si legge ancora, “visto che tutto è nato, sin da principio, come un posato, ovvero un servizio fotografico in posa, richiesto da Sandro Mayer per uno speciale sui matrimoni da inserire nella popolare rivista mensile della Rusconi editore”.

(Di seguito la foto di Gente Mese 1992 recuperata da Fanpage)