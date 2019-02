Costanzo innamorato come il primo giorno: "Per Maria farei tutto, anche scalare l’Everest”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono il binomio inossidabile che compone una delle coppie più solide dello spettacolo italiano.

I popolari conduttori sono marito e moglie dal 1995, e da allora tante sono state le occasioni per ribadire il sentimento che lega l’uno all’altra, sempre più solido nonostante lo scorrere del tempo. Tempo che a breve segnerà la soglia dei 25 anni di nozze, traguardo che il giornalista ha commentato nel corso di un’intervista a Federico Novella per ‘La Verità’.

Maurizio Costanzo: “Io e Maria non abbiamo mai litigato”

Per Maurizio Costanzo l’incontro con Maria De Filippi avvenuto nel 1989 e la lunga storia d’amore con lei è motivo di gioia, ma anche di stupore, visto che mai si sarebbe immaginato di arrivare alla soglia delle nozze d’argento.

“Non l' avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no”, ha ammesso il giornalista che prima del matrimonio con Maria De Filippi è stato sposato con altre tre donne: “Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi”.

Costanzo ha poi confidato l’ingrediente principale di un’unione così salda che non ha mai conosciuto screzi: “Sicuramente non dev'esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi che Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato”.

Costanzo - De Filippi, il segreto di una relazione così duratura

“Credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario dev' essere l'amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l'amore”, ha aggiunto Costanzo che per la sua Maria farebbe davvero di tutto: “Adesso per lei farei davvero qualunque cosa: anche scalare l'Everest”.

Paura di annoiarsi senza mai un battibecco? “La noia non mi ha mai toccato”, la risposta di Costanzo: “Se mi capita di tornare a casa dal lavoro prima del tempo, mi fa piacere sempre e comunque riabbracciarla. E poi abbiamo i nostri hobby condivisi: due cani a casa e un gatto in ufficio”.

Infine, quella che risuona come un’autentica dichiarazione d’amore per la sua Maria: “Vorrei dirle che sono proprio contento di averla incontrata, quella mattina a Venezia, al Festival del cinema. Davvero”.