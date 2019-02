Matteo Gentili e Alessia Prete in crisi: i motivi spiegati in un video

E' crisi tra Matteo Gentili ed Alessia Prete. I due ex concorrenti del Grande Fratello, che si sono conosciuti proprio un anno fa nell'appartamento di Cinecittà, stanno vivendo per la prima volta un momento difficile. A comunicarlo è stato proprio il bel veronese, che ha spiegato via social i motivi della maretta.

Alla base delle tensioni, ci sarebbe la distanza. Lui veronese, lei torinese, entrambi viaggiano molto per lavoro e trovare un punto di uncontro non è sempre facile. "Io e Ale ci siamo visti questo week end - ha spiegato Gentili - Lunedì ho avuto l'ennesima discussione con Alessia. Volevo darle un segnale che non è arrivato, ma con il mio gesto ho scatenato un polverone inutile. Così dopo il litigio mi sono estraniato dai social perché non avevo voglia di leggere verità che erano vostre e non nostre".

Quindi Matteo confida le ragioni che hanno portato la situazione a complicarsi: "I nostri problemi nascono dalla distanza e non siamo stati in grado di risolvere piccoli problemi. Ci siamo presi del tempo e vediamo come va. Sperando che tutto si possa sistemare e tornare come prima, vi ringrazio e per l'affetto che ci avete dato".

Alessia, dal canto suo, ha sempre preferito non pronunciarsi sulla vicenda. Per privacy, per mantenere un riserbo, forse con la speranza che tutto si possa risolvere".

