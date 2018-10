Crisi Ventura-Gerò, la frecciata di Bettarini : "Notizia nell'aria. Spero che Simona trovi la mano giusta"

E' una delle notizie più chiacchierate degli ultimi giorni. La crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel mondo dello spettacolo dopo sette anni d'amore. A pronunciarsi sulla questione è oggi anche Stefano Bettarini, ex marito della conduttrice torinese, che esprime tutta la sua vicinanza a Simona.

Stefano commenta l'allontanamento della coppia sul settimanale 'Chi' "La notizia era nell'aria - afferma - Io sto con Simona. Il lavoro e la gratificazione a volte non bastano. Non sono la vita. La sera quando torni a casa dall'altra parte del cuscino cerchi sempre la mano di qualcuno. Spero che Simona trovi la mano giusta".

Ritorno di fiamma tra Stefano Bettarini e Simona Ventura?

Bettarini smentisce poi la possibilità di un ritorno di fiamma con Simona. I due, che sono stati sposati dal 1998 al 2008, mantengono un rapporto civile per il bene dei figli Niccolò e Giacomo, ma escludono che il loro rapporto si possa spingere di nuovo oltre la semplice amicizia. "Simona e io ci vogliamo un gran bene - prosegue - Abbiamo ritrovato e riunito la nostra famiglia. No, non torneremo insieme. L'amore a volte cambia forma. Tutto qui".