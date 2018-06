Cristel Carrisi mamma: la foto e il dolce messaggio a un mese dalla nascita del figlio

Un mese fa la notizia diffusa durante la puntata di ‘The Voice of Italy’ annunciava che Al Bano, coach del talent di Rai Due, era diventato nonno di un bel bambino, figlio della sua terzogenita Cristel e del marito Davor Luksic.

Oggi, in occasione del compimese del piccolo Kai, per la prima volta la neomamma 32enne ha condiviso sui social la gioia della maternità, postando un messaggio e una foto che, considerando la riservatezza che la contraddistingue, diventa il gesto eccezionale nella regola delle mamme cosiddette ‘vip’.

“Un mese di te, my little ocean in a drop”, (“Il mio piccolo oceano in una goccia”) ha scritto la figlia di Al Bano e Romina in calce all’immagine che ricorda la sua gravidanza.

Tanti i messaggi di auguri che l’imprenditrice, sposata con il manager cileno-croato nel settembre 2016, sta ricevendo in questi momenti dai fan felici di esprimerle direttamente tutta la loro gioia per il piccolo.