Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si separano: l’annuncio sui social

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si dicono addio: la coppia tra le storiche unioni nate nel programma ‘Uomini e Donne’, ha annunciato la fine del proprio matrimonio affidando alle storie Instagram l’annuncio della notizia. A parlare ai follower a nome di entrambi è stato l'ex tronista che, senza entrare nel merito dei motivi della drastica decisione, si è limitato a confermare la fine della loro storia e a ribadire di essere tornate persone single libere di frequentare chiunque senza essere giudicati.

“Buonasera a tutti, so che non sono molto social però per fare un po' di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo comunque deciso di separarci e ognuno di prendere la propria strada”, ha esordito Gallella nelle storie Instagram condivise anche da Gabrieletto: “Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste o cose inerenti al nostro rapporto. I motivi di questa separazione, sono motivi che solo io e lei sappiamo. Da questo momento, anzi già da un po' di tempo, siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentare chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro”.

Poi la precisazione: “Diffido chiunque a mettere becco in questa situazione. Ultima cosa, non serve inventare motivi strani o non veri su questa decisione. I motivi li sappiamo e li sapremo sempre e solo noi. Con questo vi mando un saluto e un bacio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia d’amore tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto

Recentemente Tara Gabrieletto aveva lasciato presumere la serietà della crisi coniugale: "Sto prendendo delle decisioni nella mia vita, stiamo prendendo delle decisioni. Non fate domande strane, non continuate a chiedermi dov'è Cristian perché tanto non risponderò. Non vi arrabbiate se non ricevete risposte, non lo faccio per cattiveria ma solo perché sono cose mie. Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione, dirò quello che c'è da dire", aveva raccontato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlando del rapporto con Cristian Gallella che adesso si è fatto portavoce della fine del matrimonio. Un matrimonio celebrato nel 2016, a 4 anni dall’inizio dell’amore scoccato nello studio di ‘Uomini e Donne’ e ora giunto al capolinea.