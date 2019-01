Cristian Gallella, il flirt con l'attrice hard? La moglie Tara rompe il silenzio

Dopo la bomba lanciata sul calciatore Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi, e sul presunto tradimento mentre la gemellina delle Donatella era nella Casa del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ne ha sparata un'altra. Stavolta ad accusare il colpo è Cristian Gallella e di conseguenza sua moglie Tara Gabrieletto.

Secondo Deianira, l'ex tronista avrebbe avuto un flirt con un'attrice hard nel 2016, quando era già fidanzato con Tara , poi diventata sua moglie. Una stoccata che rischiava di far tremare seriamente il matrimonio, ma la Gabrieletto frena: "Ho parlato con mio marito di tutto quello che è successo - fa sapere nelle sue ig stories - Non posso difenderlo perché è stato un emerito cog***. E' stato molto leggero, ma non c'è stato nessun tradimento fisico e io sono una donna intelligente. Nel momento in cui si scrivono solo parole e c'è in ballo un matrimonio, io non sono una donnetta che prende e sbatte l'uomo fuori di casa o che se ne va, ma si siede e affronta il problema. Mi sono seduta a tavolino, tutto quello che ci siamo detti io e Cristian rimarrà nelle quattro mura di casa. Non c'è stato nessun tradimento fisico, lo ribadisco. E' stato molto leggero ad usare certe parole".

Nessuna crisi, dunque, ma un "incidente di percorso" che non mette a repentaglio il loro amore: "Ne subirà le conseguenze, anzi le ha già subite - ha spiegato Tara - Ora dovrà rimboccarsi le maniche, ma io amo mio marito e lui ama me. Non ho altro da ggiungere. E' umano sbagliare ed è umano perdonare".