Cristian Imparato, è già finita con Davide

Un fidanzamento fulmineo, è proprio il caso di dirlo. Neanche il tempo di presentare il suo Davide sui social che Cristian Imparato gli ha già detto addio.

"Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione - ha fatto sapere l'ex gieffino sul suo profilo Instagram - Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni e sani rapporti. Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o i media, visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto, anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera al mio fianco come Davide. Ti vorrò sempre bene".

Un amore breve ma intenso. "Ti auguro di trovare ciò che meriti" ha scritto ancora Cristian, prima di andare incontro a un'estate da single.