Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, nozze in arrivo: il retroscena

Nozze in arrivo per Cristiano Ronaldo e la compagna, la modella spagnola Georgina Rodriguez. A quanto riporta oggi il quotidiano portoghese 'Correio da Manha', l'attaccante della Juventus ha già programmato il fatidico 'sì'.

A rafforzare la tesi secondo cui il campione lusitano sia pronto a sposarsi una foto della coppia, in questi giorni in vacanza a Londra, con un ingrandimento su due anelli all'anulare dei futuri sposini i quali, complice la romantica vacanza, si sarebbero scambiati la promessa di nozze. Sul suo profilo Instagram la compagna di CR7 ha mostrato con orgoglio in una foto l'anello tempestato di pietre preziose.

Chi è Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo

Lady Ronaldo è cresciuta a Jaca, una città nel Nord-Est della Spagna e parte della provincia di Huesca, vicino ai Pirenei. Prima di diventare modella, scrive il 'Sun', Georgina ha studiato danza e inglese a Londra e poi ha lavorato in una boutique a Madrid per un famoso brand del lusso.

I tifosi del Real hanno imparato a riconoscere Georgina sugli spalti del Bernabeu o sfogliando la serie di scatti teneri pubblicati sui social, che la ritraggono giocare assieme alla piccola Alana Martina e agli altri figli di CR7, Ronald Jr, Eva e Mateo. Solo su Instagram vanta oltre 6 milioni di follower e tra una vacanza in Grecia e una posa allo stadio, non c'è scatto che passi inosservato. Ora spetterà ai bianconeri seguire le 'imprese' di lady Ronaldo. Del resto, c'è già chi è pronto a scommettere che sarà lei la wag più chiacchierata del campionato italiano.