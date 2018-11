Cristina Chiabotto sull'addio a Fulco: "Non è vero che non volevo una famiglia"

A quasi un anno dalla dolorosa rottura con Fabio Fulco, dopo 12 anni d'amore, Cristina Chiabotto torna a parlare dell'ex compagno. "Mi ha ferita il fatto che molti mi abbiano accusata di aver lasciato Fabio perché non volevo una famiglia - ha spiegato la modella e showgirl a Nuovo - Un giorno l'avrò anche io, ma non so quando. Non c'è una regola uguale per tutti. Se ho preso una decisione così grande è perché era arrivato il momento. Lo so che è brutto da dire, ma probabilmente ho trascinato una situazione che avrei dovuto prendere in mano prima".

Una scelta difficile ma inevitabile e non per i motivi che si sono sussurrati per mesi nel mondo del gossip, rivelati dallo stesso Fulco in più di un'occasione. Ora entrambi hanno voltato pagina, lei con il manager Marcio Roscio, lui invece è stato paparazzato diverse volte in compagnia di un'imprenditrice romana, e l'ex Miss Italia si augura che possano trovare un nuovo equilibrio come amici. "Spero che passato questo momento difficile tra noi si possa andare oltre - ha confidato - La nostra storia è stata una parte della mia vita che non dimenticherò mai e che mi porterò sempre dentro, nonostante tutto".

Oggi è una donna diversa Cristina Chiabotto, ma l'amore per Fabio resta indimenticabile: "Ora è come se vivessi una seconda maturità. A 19 anni con Fabio ho vissuto un rapporto bellissimo, un legame con una persona che per me rimane intoccabile, nonostante tutto e nonostante le parole di rabbia".