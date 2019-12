Cristina Chiabotto incinta? Pancino sospetto a tre mesi dal matrimonio con Marco Roscio

Tre mesi fa l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto è convolata a nozze con Marco Roscio. Subito si erano diffuse le voci di una cicogna in arrivo e le foto pubblicate in esclusiva sull'ultimo numero del settimanale Oggi sembrano confermare le indiscrezioni.

La showgirl sembra aver ritrovato la serenità dopo i guai con il Fisco che l'hanno riportata prepotentemente sui giornali per via della cartella esattoriale da 2 milioni e mezzo di euro che le era stata recapitata dall'Agenzia delle Entrata per una serie di irregolarità nei versamenti delle tasse tra il 2007 e il 2013 e per aver usufruito della cosiddetta "legge anti-suicidi" per ottenere uno sconto sui pagamenti.

Cristina Chiabotto, pancino sospetto sulla neve a tre mesi dal matrimonio

Ombre che sembrano lontane, mentre i paparazzi la fotografano durante un weekend di lavoro (e relax) a Courmayeur insieme al marito con un pancino decisamente sospetto e un sorriso felice, affiatatissima insieme al marito, l'imprenditore torinese Marco Roscio.