Cristina Chiabotto è innamorata: il primo bacio social con il suo nuovo amore

Dopo gli scatti rubati dai paparazzi, i tempi sono diventati maturi per ufficializzare una relazione che sembra molto più di una semplice frequentazione: Cristina Chiabotto ha pubblicato su Instagram la foto di un tenero bacio con Marco Roscio, manager torinese al quale è legata da qualche mese.

“A volte non esistono parole. M&C #kissday” scrive a margine di un'immagine molto eloquente che delinea la volontà della conduttrice ex Miss Italia di non voler tenere più riservata una storia d’amore ormai consolidata.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio

I presupposti per un’unione felice ci sono tutti: amano entrambi il sole, il mare, l'attività sportiva e nelle foto che li hanno mostrati insieme si è sempre percepita una bella sintonia. Inoltre, Marco Roscio, 32 anni, da ragazzo, ha giocato per la Juve, squadra di cui la Chiabotto (31) è tifosa.

Intanto anche Fabio Fulco, che aveva sofferto molto per la rottura con Cristina Chiabotto dopo 12 anni, ha ritrovato la felicità con una imprenditrice romana. Non molto tempo fa, a Oggi, l’attore ha dichiarato: "Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera”.